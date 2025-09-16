ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬9·î16Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢JRÅìÀÅ²¬±Ø¶á¤¯¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥êー¥Ê¤Î·úÀß¤ËÈ¼¤¤¹â²ÍÊâÆ»¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ö¶ÈÈñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥¢¥êー¥Ê·úÀß¤ËÈ¼¤¦¹â²ÍÊâÆ»À°È÷25²¯±ß ¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸¡Æ¤Èñ500Ëü±ß ÀÅ²¬»ÔÊäÀµÍ½»»°ÆÄó½Ð 16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤ÎµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ï58²¯3026Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ ¼ç¤Ê»ö¶È