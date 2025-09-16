Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ 16Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬¡¢Íø²¼¤²¤ËÆ°¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Á°Æü¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âAI¡Ê¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£