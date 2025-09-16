Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î16Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£Åì³¤¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤âÂ³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¤ÏÌÔ½ëÆüÆü¿ô¡ÈÎòÂåºÇÂ¿¡É¤Ë16Æü¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹­¤¯¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüº¹¤·¤ÇÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤ä¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤½ê¤Ç¡¢µþÅÔ36.7¡î¡¢Ê¼¸Ë¡¦Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³36.4¡î¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë­ÅÄ36.0¡î¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤ÎÌÔ