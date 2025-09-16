史上初のグランプリスラムを達成した競輪の脇本雄太（３６＝福井）の「グランプリスラム達成祝勝会」が１６日、福井市内のホテルで関係者約２００人を集めて盛大に開かれた。脇本は２月豊橋Ｇ?全日本選抜を制し、Ｇ?全６大会とグランプリを優勝し、史上初のグランプリスラマーとなった。史上初の栄誉に脇本は「みんながグランプリスラムは通過点、と言うので次の目標はダブルグランドスラムです」と宣言し、今後への思いと、感