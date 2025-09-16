フリーアナでタレントの高橋真麻（４３）が１６日、古巣・フジテレビの生バラエティー番組「ぽかぽか」にゲスト出演。小中高と通った名門女子校での?甘酸っぱい思い出?を明かした。当時の恋愛事情について「あんまり男女交際に関心がないというか。学生生活が充実していたので…」と振り返る高橋。共にゲスト出演した学校の大先輩・かたせ梨乃（６８）が「好きって思いが上級生、男性じゃなくて上級生を好きになる」と指摘する