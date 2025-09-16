50代には見えない若作りギャルファッションの義母は、嫁にも孫にも名前で呼ばせ「きれいなお姉さん」と周囲の人に無理やり言わせようとします。SNSに加工動画をアップして全世界に配信したり、アポなしで遊びに来て踊ったり、一緒にいるととにかく落ち着かない。しかも夫は妙に義母に冷たくて…。■義母に娘のお迎えを頼んだけど…みきのパート時間が延長になり、幼稚園のお迎えに間に合わず…。唯一頼めたのは義母でした。義母は