円買い優勢、小泉氏出馬表明などがきっかけ＝東京為替概況 16日の市場でドル円は円高が優勢となった。朝にミラン米大統領諮問委員会(CEA)委員長が上院本会議でFRB理事として承認された。8月に辞任したクーグラー理事の後任となり、任期はクーグラー理事の残り任期である1月31日まで。上院銀行委員会の裁決が13-11と僅差、積極的な利下げ姿勢などへの批判もあり、少し警戒感があったが、任期が