◆東都大学野球秋季リーグ戦第１週第１日▽中大３―０亜大（１６日・Ｇタウン）中大が亜大に先勝した。先発の三奈木亜星投手（４年＝浦和学院）が７回を２安打無失点と好投。残る２イニングを岩城颯空（はくあ）投手（４年＝富山商）が締め、完封リレーを成し遂げた。「春は亜細亜に負けてしまったので、絶対に投げ勝つという気持ちでした。全体的に低めにまとまっていて、力を入れるところと、そうでないところの投げ分けがで