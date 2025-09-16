１５日、スペイン・マドリードで会見する中米経済・貿易会談の中国側代表。（マドリード＝新華社記者／邢広利）【新華社マドリード9月16日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は15日、中米双方は協力による「TikTok（ティックトック＝中国発の動画共有アプリ）」関連問題の適切な解決、投資上の障害削減、経済・貿易協力の促進などからなる基本的枠組みに合意したと明らかにした。中米両国