北方稀土はレアアース磁石の原料生産の世界最大手だ。写真は筆頭株主の包頭鋼鉄集団が採掘権を持つ内モンゴル自治区の白雲鄂博鉱山（九三学社中央委員会のウェブサイトより）【写真】北方稀土のウェブサイトには｢中東に石油あり、中国にレアアースあり｣というスローガンが誇らしげに掲げられている。中国のレアアース採掘企業の業績が急拡大している。国有レアアース大手の北方稀土集団高科技（北方稀土）は8月26日、2025年上半期