9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªº£Ç¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¼ÆÅÄ¡£º£²ó¤ÏÊì¤¬°ä¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Êì¤Î¤³¤È¤ÏËèÆü»×¤¤½Ð¤·¡¢¿©Âî¤Ë¤ÏÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Êì¤Ï95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÙ»³¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¡È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡É¤Ë¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ä¶á½ê¤ÎÊý¤Ê¤ÉÂçÀª¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ