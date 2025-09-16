Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®Âç³ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´Û»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å3»þ10Ê¬²á¤®¡¢¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¾®²°¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®Âç³ë¤Ç¡¢·úÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¾®²°2Åï¤È½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤ÎÍ­Ìµ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£