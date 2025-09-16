画像はコミックガンマぷらす「なでなでスキルで魔力注入!!」のページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/nadenadeskill/）より 【第13話-2】 9月16日 公開 竹書房は9月16日、めしろ氏のマンガ「なでなでスキルで魔力注入!!」第13話-2「新しい仲間」をWebコミックガンマぷらすで公開した。 どこにも居場所がないと感じていた少年・伏見魔大は、ある日拾ったイカととも