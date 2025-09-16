（ストックホルム・台北中央社）デンマーク紙のベルリングスケは14日、在デンマーク日本大使館が今年2月26日に開いた天皇誕生日を祝うレセプションで、中国の王雪峰大使が日本側に対し、台湾の鄭栄俊（ていえいしゅん）駐デンマーク代表（大使に相当）の退席を求めていたと報じた。外交部（外務省）は15日、この行為を強く非難するとし、中国の攻撃的な「戦狼（せんろう）外交」は世界的な民主主義社会における文明的な素養に反す