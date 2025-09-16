timelesz¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¾º³Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊÔÀ®Êý¿Ë¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Æü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëKing ¡õ Prince¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥­¥ó¥È¥ì¡Ù¤À¡£¡Ö9·î11Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡É ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ