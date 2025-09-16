Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。愛猫とのラブラブショットを公開し、ファンを喜ばせている。 【画像＆動画】佐久間大介と愛猫のラブラブショット／佐久間をベッドにする愛猫たち 他 ■佐久間大介「みんな元気？ 猫浴びる？」 佐久間はまず、「みんな元気？ 猫浴びる？」とファンへ呼びかけ、少ししてから「またもや、ごっつんこシャチ (^^) 」というコメントとともに写真と動画を公開した。 写真は黒Tシャツを着てソフ