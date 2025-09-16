中国と米国の経済貿易チームは、スペインの首都マドリードで9月14日から15日にかけて会談を開きました。中国代表団の代表を務める李成鋼商務部副部長は会談終了後記者会見を開き、「この2日間、中米双方は相互尊重、平等協議を基礎として、TikTokなど双方が関心を持つ経済貿易問題について率直で深く、建設的な意思疎通を行った」と述べました。李代表はTikTok問題について、「中国は国家利益と中国企業の合法的権益を断固として守