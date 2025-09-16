物価高騰が止まらず、食費が家計を圧迫する日々が続く昨今。食費を抑えたいと献立にお悩みの方も多いでしょう。そんな方におすすめなのが、「ちくわ」を使ったレシピ。今回は、1人分54円でつくれる「ちくわののり塩から揚げ風」レシピを、料理研究家のまるみキッチンさん教えていただきました。ちくわのここが最強！主材料が魚のすり身なのでうま味が濃く、タンパク質が豊富で食べごたえたっぷり。具材としてはもちろん味出しとし