俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)が、第50回トロント国際映画祭のSpecial Presentation部門に出品され、現地時間の9月11日に上映が行われた。映画『国宝』が第50回トロント国際映画祭のSpecial Presentation部門で公式上映『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題となり、2019年に「第69回芸術選奨文部科学大臣