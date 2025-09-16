東京都東大和市は、市内の対象店でふるさと納税と返礼品の受け取りが同時にできるシステムを導入したと発表した。これまでは「通販型」のふるさと納税が主流だったが、市は「地域の特性を密着して感じてもらえる」とＰＲしている。「現地決済型」と呼ばれるふるさと納税で、ロケトク社（渋谷区）が開発した専用アプリ「ロケふる」を使用する。対象店のレジでＱＲコードを読み取り、返礼品に応じた寄付額をクレジットカードで支