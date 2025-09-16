福島県警本部福島県郡山市の商業施設で女子トイレに侵入したとして、郡山署は16日、建造物侵入の疑いで県立清陵情報高（同県須賀川市）の教諭鈴木湧万容疑者（29）＝郡山市＝を逮捕した。「盗撮目的で入った」と認めており、署は性的姿態撮影処罰法違反の疑いも視野に捜査している。逮捕容疑は7月31日午後6時半ごろ、正当な理由なく商業施設の女子トイレに入った疑い。中にいた利用者が近くの交番に「男がトイレに侵入し、逃げ