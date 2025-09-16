ピクセラは、ファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」に、新たに独自開発したMoveSense AIによる「自動運動検出機能」を搭載するアップデートを2025年9月16日(火)に実施したことを発表しました。 Re・De Ring「自動運動検出機能」 ＜製品情報＞・カラー：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック・サイズ：8サイズ展開・販売価格：29,800円(税込)