広島、楽天でプレーした正隨優弥氏（２９）が１２日、インスタグラムを更新。現役引退から２年で体重を２２キロ減らし、ボディビル大会に出場したことを明かした。正隨氏は「ＦＷＪ２０２５広島に参加」と、大会でポージングしている写真を投稿。「やっぱり競技は難しい！いい経験やったし、なんでもやってみないとわからんね！」と綴った。正隨氏は大阪桐蔭で主砲として全国制覇を経験。亜大を経て１８年ドラフト６位で広島