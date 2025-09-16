¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é»þ¤ÎÀ©ÉþÉ÷¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«À©ÉþÉ÷¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏªÊ¡Î±¤Ï¡ÖÆùÍðÆ®¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ö¥é¥¶¡¼¥º ¡Á GERAÈÖÁÈÂÐ¹³¹âµéÆùÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë ¡Á ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡ÖMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶âÊ§¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤È»×¤¦¤¯¤é