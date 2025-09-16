Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¶¯É÷»þ¤Ë±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¾ÃËÉ·±Îý¤¬16Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ï¹ç ¼Ó²Ö µ­¼Ô¡§¡Öº£¡¢Êü¿å·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µ¡¢¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÊü¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢´¥Áç¤·²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ËÈ÷¤¨¡¢¶âÂô»Ô¤Î¶âÀÐ¾ÃËÉ½ð¤¬ËèÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¶¯É÷»þ¤ËÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¿å¤òÁ÷¤ê¡¢Êü¿å½Æ