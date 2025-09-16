フィリーズが球団史上最速で地区優勝【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）フィリーズは15日（日本時間16日）、マジック「1」で臨んだ敵地でのドジャース戦に延長戦の末に勝利。2年連続での地区優勝を成し遂げ、フィールドで歓喜の瞬間を迎えた。その後、クラブハウスでシャンパンファイトに移ると、“激変”したドジャースタジアムに驚きが広がっている。劣勢の展開だったが7回に逆転に成功した。