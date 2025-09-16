◆米大リーグドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）地区Ｖマジック「１」としていたフィリーズが、ドジャース３連戦初戦で延長にもつれ込む接戦を制し、今季一番乗りでナ・リーグ東地区２連覇を飾った。試合後には歓喜のシャンパンファイトを実施。取材に応じたハーパーは激戦を終え、「まさに序盤から最後まで殴り合いのような試合だった。向こうも本当に