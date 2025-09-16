µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¡¢ÂåÂÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌîÁª¼ê¤Ïº£µ¨29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.187¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤Ç¤¹¡£6·î¤Ë±¦¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±ÉÔÁ´¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤â¡¢8·î22Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£1·³¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿ÀõÌîÁª¼ê¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤Î1·³´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï1·³¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö(1·³¤Ë)¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿