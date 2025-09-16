マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が15日放送のNHK「MUSICSPECIAL矢沢永吉ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」（後9・30）に出演。失敗を糧として気付いた哲学を語った。今回は、ロックシンガーの矢沢永吉と約20年ぶりの対談が実現。「俺たちの失敗」というテーマで語り合った。日米で野球殿堂入りしたイチロー氏は、これまでの失敗から得た哲学として「プレー後の態度は凄く大事にし