9人組グローバルグループ・&TEAM（K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が、22日発売のファッション誌『CanCam』11月号特別版（小学館）の表紙を飾る。また、同誌の新形態『CanCam Meets』の第1弾として、&TEAMのフォトブックを発売することも発表された。【写真】さわやかすぎる…洗濯物を抱えて笑顔のNICHOLAS＆MAKI表紙には、9人がぎゅっと密着したカットを採用。メンバー全員に見つめられている