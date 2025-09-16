マルコメは元プロサッカー選手で料理研究家の小泉勇人氏を講師に招いた「小泉勇人の『アスリート飯』料理教室 presented by marukome」を8月26日に都内で開き、発酵食品の魅力を伝えた。小泉氏は同社の発酵食品を使い、家庭で手軽に作れる「発酵×アスリート飯」を考案。料理教室は、アスリートの配偶者とジュニアアスリートの保護者の計18人が参加して開かれ、小泉氏がデモンストレーションを行い参加者が調理。試食や質疑応答も