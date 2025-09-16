10月に韓国で行われる米女子ゴルフの国・地域別対抗戦、インターナショナル・クラウンに出場する日本の山下美夢有と古江彩佳が16日、オンラインで記者会見し、世界ランキングで日本勢トップの6位の山下は「しっかり貢献できるようにしたい。チームワークを高めて優勝争いしたい」と抱負を語った。初優勝を目指す日本は今年のAIG全英女子オープンを制した山下、シェブロン選手権覇者の西郷真央、昨年のエビアン選手権を勝った古