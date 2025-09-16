ヤマエグループＨＤは１６日、女子プロゴルファーの小祝さくら（２７）＝ニトリ＝とスポンサー契約を交わしたことを発表した。「小祝選手は、先日手首の負傷による手術のため、今シーズンの欠場を発表されたばかりですが、当社としては選手の復帰へのサポートも含め応援していく所存です」と説明した同社。すでに木村彩子、竹田麗央ら多くのプロと契約しており、小祝で７人目となる。小祝も「ヤマエグループ契約選手の仲間入