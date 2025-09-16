¤³¤È¤·6·î¤Ë¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÂ¦¹Â¤ò¤Õ¤µ¤°Å´À½¤Î¤Õ¤¿¡¢¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ9·î16Æü¡¢64ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¤³¤È¤·6·î16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥ìー¥Á¥ó¥°6Ëç¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó6Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤ÎÍÆµ¿¤¬