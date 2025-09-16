ドジャースがフィリーズに敗れた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月15日、本拠地でフィリーズと対戦。延長10回に勝ち越しを許すと、その裏は二死満塁の場面でマックス・マンシーが一ゴロに打ち取られて5−6で敗れた。フィリーズはこの勝利で地区優勝を決めた。【動画】完璧だ！バックスクリーンへ豪快弾の大谷翔平、49号アーチを放つ「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席は見逃し三振、3回一死三塁の第2打席は