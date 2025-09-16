NPB(日本野球機構)は16日の公示を発表。日本ハムは生田目翼投手と柴田獅子投手を登録抹消しました。生田目投手は24試合に登板し、0勝0敗5HPで防御率2.39です。6月27日に1軍復帰して以降、7月と8月はそれぞれ月間防御率1点台と安定した投球を続けていました。しかし直近登板となった12日の西武戦ではセデーニョ選手にホームランを浴び2失点していました。柴田投手は2024年ドラフト1位で福岡大大濠高から日本ハムに入団した19歳右腕