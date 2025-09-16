◆米大リーグドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）地区Ｖマジック「１」としていたフィリーズが、ドジャース３連戦初戦で延長にもつれ込む接戦を制し、今季一番乗りでナ・リーグ東地区２連覇を飾った。試合後には歓喜のシャンパンファイトを実施。３試合連続のリーグトップ５３号を放ち、キング争いではドジャース・大谷翔平投手（３１）に再び４本差をつ