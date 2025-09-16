Ｊ１で２位の鹿島は１６日、茨城・鹿嶋市内で第３０節・浦和戦（埼玉）に向けたトレーニングを行った。＊＊＊“鹿島の大砲”１８歳ＦＷ徳田誉が、全体練習に部分合流した。全体の７割ほどのメニューを消化し、完全復活に向けて大きく前進した。昨年９月にクラブの最年少得点記録（１７歳１１か月２２日）を更新したアカデミー出身のＦＷは、今季も開幕前の宮崎キャンプでゴールを量産し、第１節から６試合中５試合に