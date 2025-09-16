一時4万5000円を突破した日経平均株価を示すモニター＝16日午後、東京都港区の外為どっとコム連休明け16日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中に初めて4万5000円を突破した。終値は前週末比134円15銭高の4万4902円27銭。4営業日連続で終値の最高値を更新した。米中貿易協議の進展期待や前日の米国株上昇を支えに、株価水準が高い半導体関連銘柄を中心に買い注文が入った。東証株価指数（TOPIX）は7.8