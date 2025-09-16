フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１６日に放送され、名門女子校出身の有名人がゲスト出演した。スタジオに登場したのは、雙葉学園の先輩・後輩である女優・かたせ梨乃とフリーの高橋真麻アナ。番組では同校について、幼稚園から高校まであり、キリスト教系の教育を行う学校と紹介。中学の偏差値は６６を誇り、今年の現役大学合格者数は東大が１４人、早大５９人、慶大４１人、上智大３６人。桜蔭学園