¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é³èÆ°²È¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Î°Å»¦»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬»ö·ïÁ°¡¢ÃÎ¿Í¤ØÈÈ¹Ô¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼ÔFBIÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ã½Å»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ï»ö·ïÁ°¡¢¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Ø¤ÎÁþ°­¤«¤é»ÏËö¤¹¤ë¹¥µ¡¤òÆÀ¤¿¡×¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Ø¥Æ¥­¥¹¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂáÊáÄ¾Á°¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¶¤À¡£´Ö