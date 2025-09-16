元交際相手男性を殺害して、遺体をスーツケースに入れて多摩川に遺棄した罪などに問われている30代の女が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】多摩川遺棄現場の様子西郄舞被告（33）は、おととし12月、元交際相手で動画配信者の原唯之さん（当時46）を殺害し、遺体をスーツケースに入れ、重しにダンベルを使って多摩川に沈めて遺棄した罪などに問われています。16日の初公判で西郄被告は、裁判長から起訴内