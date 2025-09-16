お笑い芸人の大平サブロー（６９）が１６日、大阪市内で行われた「芸歴５０周年ＣＤアルバム＆記念ライブツアー発表会見」に出席した。芸歴５０周年を迎えたサブローは１１月９日の大阪公演から奈良、三重、島根、岡山、和歌山をまわるライブツアー「しっかりしたねぇ」を開催する。サブローは「初舞台から５０周年を迎えることができました。ボーッとしてたら『ＣＤ出そか』って話になって、だんだん火が付いたみたいになり