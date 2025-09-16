e VITARAはどんなクルマ？ 基本性能を突き詰めた「スズキの答え」とは「e VITARA」は欧州を皮切りに世界100以上の国と地域へ投入される、スズキ初のグローバル戦略BEVです。2025年9月16日に行われた発表会には、代表取締役社長の鈴木 俊宏氏、開発責任者であるチーフエンジニアの小野 純生氏、そして国内営業を統括する日本営業本部 本部長の玉越 義猛氏が登壇。【画像】これがスズキの「新型コンパクトSUV」です！（30枚以上）