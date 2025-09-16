キュートで親しみやすい原付一種モデルハセガワモビリティ株式会社は、9月1日から10月31日にかけてYADEAの新型モデル「PORTA（ポルタ）」の先行予約を開始しました。同モデルは脱着式の48V24Ahリチウムイオン電池を搭載し、5〜6時間の充電で最大60kmの航続距離を実現する原付一種の電動スクーターです。YADEAの電動原付一種スクーター「PORTA（ポルタ）」【画像】超カワイイ!! これがYADEA「PORTA（ポルタ）」です！（16枚）