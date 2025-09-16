ベルギーで誕生し、これまでに世界65ヵ国・10,000回以上開催されてきた空中レストラン「Dinner in the Sky」。2025年3月の東京・キラナガーデン豊洲での開催に続き、今回は第二弾として都市型水辺施設「中之島GATEサウスピア」での開催が決定した。なお、1回の枠は30分。1日最大6便の運行を予定している。【画像】空中で絶景を眺めながら食事を楽しめるレストランで非日常の体験を（写真6点）開催は2025年9月26日（金）〜12月28日