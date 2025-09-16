記者会見後、撮影に応じる西武ホールディングスの後藤高志会長（右から3人目）ら＝16日午後、東京都内西武ホールディングス（HD）は16日、プリンスホテルなどを展開する子会社がホテルブランド「エースホテル」を運営する米国企業を買収すると発表した。9月中に全株式を取得し子会社化する。取得額は最大で9千万ドル（約132億円）程度となる見込み。顧客基盤を拡充し、海外でのホテル運営強化を目指す。西武HDの後藤高志会長は