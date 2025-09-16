紀文食品は9月16日、今月1日に全国発売したばかりの新商品「The SURIMI（ザ・スリミ）」について、自主回収を発表しました。同社によると、一部商品でパッケージが膨張する不良が確認され、開封すると腐敗臭がするケースがあったとのこと。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】健康被害につながる恐れがあることから、同社は手元に対象商品があれば「お召し上がりにならないようお願い申し上げます」と注意を呼び