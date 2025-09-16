秋の訪れを感じるこの季節、Eggs ’n Thingsから栗をふんだんに使った特別メニューが登場します。濃厚なマロンクリームで仕上げた「モンブランパンケーキ」、香ばしいマロングレイビーソースが広がる「マロン ロコ・モコ」、さらに香り高い「マロンティーラテ」まで♡ 9月24日（水）～10月22日（水）の期間限定で、秋ならではの味わいをたっぷり堪能できます。 秋限定「モンブラ