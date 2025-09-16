会談前に握手する自民党の森山幹事長（左）と立憲民主党の安住幹事長＝16日午後、国会自民党の森山裕、立憲民主党の安住淳両幹事長は16日、国会内で会談し、立民が参院選公約に掲げた給付付き税額控除に関する協議体の設置に合意した。両党で発足させた上で、他党にも参加を呼びかける。具体的な制度設計について議論する見通しだ。ガソリン税の暫定税率廃止についても「今年中のできるだけ早い時期に実施する」と明記した与野